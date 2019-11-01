В Шиханах в День народного единства начнет работать модернизированный кинозал

СЕГОДНЯ 12:22 2019-11-01T12:22:42+03:00

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В День народного единства, 4 ноября, в муниципальном учреждении Дома культуры «Корунд» Шихан состоится торжественное открытие модернизированного кинозала вместимостью 400 зрительских мест.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве культуры Саратовской области, учреждение оборудовано в рамках нацпроекта «Культура» по созданию условий для показа отечественных фильмов в кинозалах, расположенных в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек.

Сразу же после торжественного открытия состоится премьерный показ нового отечественного фильма.

ИСТОЧНИК KP.RU