В Шиханах в День народного единства начнет работать модернизированный кинозал
Состоится торжественное открытие учреждения на 400 мест
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В День народного единства, 4 ноября, в муниципальном учреждении Дома культуры «Корунд» Шихан состоится торжественное открытие модернизированного кинозала вместимостью 400 зрительских мест.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве культуры Саратовской области, учреждение оборудовано в рамках нацпроекта «Культура» по созданию условий для показа отечественных фильмов в кинозалах, расположенных в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек.
Сразу же после торжественного открытия состоится премьерный показ нового отечественного фильма.
ИСТОЧНИК KP.RU