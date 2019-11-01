В центре Саратова у пенсионерки украли 7 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 11:17 2019-11-01T14:01:52+03:00

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В отдел полиции Фрунзенского района Саратова поступило заявление о краже от 56-летней женщины.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 17 октября в 21:39 кто-то зашел через ее телефон в личный кабинет мобильного банка и списал 7,3 тыс. рублей, пока гражданка находилась в доме на Заречной улице.

Вчера, 31 октября, предполагаемого вора задержали, им оказалась 27-летняя саратовчанка.

Злоумышленница призналась, что взяла чужое, а деньги потратила на себя.

На нее завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU