С коров Саратовской области надоили 102,9 тыс. тонн молока
Лидерами производства остаются шесть районов
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С коров Саратовской области надоили 102,9 тыс. тонн молока, что составляет 102,1% к уровню 2018 года.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве сельского хозяйства Саратовской области, валовой надой молока за сутки составил 332 тонны, 107,8% к уровню прошлого года.
В производстве животной продукции лидируют Марковский, Базарно-Карабулакский, Пугачевский, Калининский, Татищевский и Новобурасский районы.
ИСТОЧНИК KP.RU