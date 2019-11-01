СЕГОДНЯ 11:11 2019-11-01T14:01:05+03:00

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С коров Саратовской области надоили 102,9 тыс. тонн молока, что составляет 102,1% к уровню 2018 года.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве сельского хозяйства Саратовской области, валовой надой молока за сутки составил 332 тонны, 107,8% к уровню прошлого года.

В производстве животной продукции лидируют Марковский, Базарно-Карабулакский, Пугачевский, Калининский, Татищевский и Новобурасский районы.

ИСТОЧНИК KP.RU