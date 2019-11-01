Лихачу из села Духовницкое отказались смягчать срок за нетрезвую езду

СЕГОДНЯ 10:53 2019-11-01T13:58:33+03:00

Мужчина был дважды судим за это правонарушение

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Балаковский районный суд 21 августа признал 34-летнего жителя поселка Духовницкое виновным в нетрезвой езде.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, ночью 15 апреля мужчина сел за руль своего ВАЗ-21073 в нетрезвом состоянии, его задержали на улице Свободы.

Медицинское освидетельствование, шаткая походка и нарушенная координация выдали его пьяное состояние.

Мужчину обязали провести год в исправительной колонии и лишили прав на три года.

Тот обжаловал приговор, посчитав его слишком суровым, однако наказание оставили без изменения.

ИСТОЧНИК KP.RU