Лихачу из села Духовницкое отказались смягчать срок за нетрезвую езду
Мужчина был дважды судим за это правонарушение
Изменить размер текста:
Балаковский районный суд 21 августа признал 34-летнего жителя поселка Духовницкое виновным в нетрезвой езде.
Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, ночью 15 апреля мужчина сел за руль своего ВАЗ-21073 в нетрезвом состоянии, его задержали на улице Свободы.
Медицинское освидетельствование, шаткая походка и нарушенная координация выдали его пьяное состояние.
Мужчину обязали провести год в исправительной колонии и лишили прав на три года.
Тот обжаловал приговор, посчитав его слишком суровым, однако наказание оставили без изменения.
ИСТОЧНИК KP.RU