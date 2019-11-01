2019-11-01T13:47:46+03:00
Происшествия

В Саратове виновника в массовом повреждении авто рухнувшей стеной отправят под суд

Ущерб от упавших на машины кирпичей оценивается почти в 800 тыс. рублей
Екатерина Семенова
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Фото СУ СКР по Саратовской областиФото СУ СКР по Саратовской области
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В Ленинском районе Саратова завершено расследование уголовного дела о раздавленных рухнувшей стеной дома автомобилях.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, речь идет о ЧП 30 июня 2018 года, когда на улице Лунная рухнувшая стена повредила десять припаркованных и проезжающих мимо авто.

Дело возбуждено в отношении директора фирмы по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба».

Напомним, кирпичами завалило машины, сумма ущерба была впоследствии определена в размере 795 тыс. рублей.

Фото соцсетей

Фото соцсетей

- Обрушение произошло в результате грубых нарушений правил техники безопасности производства работ по демонтажу зданий, отсутствия проекта организации работ по сносу и проекта производства работ, а также вследствие отсутствия системы управления охраной труда, — подчеркнули в СУ СКР.

Директор фирмы не признал вины. Дело тем не менее передано прокурору для утверждения обвинительного заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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