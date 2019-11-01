В Энгельсе сельчанин отобрал у знакомого телефон

СЕГОДНЯ 10:28 2019-11-01T10:28:25+03:00

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Полиция Энгельсского района раскрыла грабеж у 27-летнего мужчины.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, 26 октября в 6:40 у кафе на улице Тельмана его 26-летний знакомый отобрал телефон Meizu 3c.

Вчера, 31 октября, предполагаемого преступника из поселка Луговское задержали, он во всем признался.

У мужчины изъяли похищенный аппарат, завели на него уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU