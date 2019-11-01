2019-11-01T10:16:35+03:00
Общество

В Саратове пройдут традиционные сельхозярмарки с презентацией районов

Гостей мероприятия ждет концерт
Дарья Вострикова
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В субботу, 2 ноября, в Саратове пройдут сельскохозяйственные ярмарки «выходного дня» пройдут на 5 торговых площадках: на Театральной площади, на сельскохозяйственном рынке в поселке Юбилейный, на торговой площадке «ТК на Топольчанской», на пересечении улиц Пензенская и Томская и рынке «Комсомольский».

Кроме того, на Театральной площади состоится презентация Самойловского, Турковского, Питерского, Федоровского муниципальных районов области с концертной программой.

Приобрести мясо, молоко, яйцо и крупы местных производителей можно будет с 8:00 до 16:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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