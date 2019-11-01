Саратовские газовики научили школьников правильному обращению с газом

СЕГОДНЯ 09:58 2019-11-01T10:00:26+03:00

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Сотрудники компании «Саратовгаз» провели урок по газовой безопасности для учащихся муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия № 34» города Саратова.

Сначала школьников пригласили в актовый зал, где рассказали об основных правилах использования газа в быту. Ребятам показали тематический мультфильм и объяснили, что при появлении в помещении запаха газа необходимо открыть окна и двери, выйти на улицу и вызвать аварийную службу по телефону «04». Включать и выключать электрические устройства, пользоваться открытым огнем и даже мобильными телефонами при этом категорически запрещено. Эксплуатировать газовое оборудование необходимо исключительно по назначению. Нельзя отапливать дом или квартиру при помощи газовой плиты, сушить над ней белье. Это может привести к пожару или отравлению угарным газом.

В завершение экскурсии дети посетили центральную аварийно-диспетчерскую службу АО «Саратовгаз», увидели пульт диспетчера и оснащение аварийных автомобилей.

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ИСТОЧНИК KP.RU