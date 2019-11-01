В Саратове посетительница бара лишилась кошелька и 21 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 09:55 2019-11-01T09:55:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Полиция Октябрьского района раскрыла кражу у 29-летней женщины.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, неизвестные 30 августа тайком забрали у нее в баре на 2-й Садовой улице кошелек, в котором лежала 21 тыс. рублей.

Вчера, 31 октября, предполагаемую преступницу задержали, ей оказалась 26-летняя женщина, которая во всем призналась.

На нее завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU