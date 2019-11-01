В Саратове посетительница бара лишилась кошелька и 21 тыс. рублей
Предполагаемую похитительницу задержали
Изменить размер текста:
Полиция Октябрьского района раскрыла кражу у 29-летней женщины.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, неизвестные 30 августа тайком забрали у нее в баре на 2-й Садовой улице кошелек, в котором лежала 21 тыс. рублей.
Вчера, 31 октября, предполагаемую преступницу задержали, ей оказалась 26-летняя женщина, которая во всем призналась.
На нее завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU