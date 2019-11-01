В Энгельсе мужчина отобрал у школьника телефон

СЕГОДНЯ 09:46 2019-11-01T09:46:39+03:00

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Полиция Энгельсского района раскрыла грабеж у 10-летнего ребенка.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, 30 октября в 8:30 у дома №296 на Полтавской улице неизвестный отобрал у ее мальчика телефон марки Honor 6C cтоимостью 10 тыс. рублей.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался 34-летний мужчина, который во всем признался.

На мужчину завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU