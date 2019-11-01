В Заводском районе мужчина зарезал знакомого из-за женщины

СЕГОДНЯ 09:44 2019-11-01T09:44:21+03:00

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В Заводском районе Саратова местного жителя обвиняют в убийстве.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения. После этого 37-летнего мужчину будут судить.

По версии следствия, 7 сентября мужчина в компании женщины и двух мужчин распивал алкоголь на улице Финляндский тупик. Между двумя гостями вспыхнула ссора, причиной которой стал претензии по поводу общения с женщиной. Якобы, пока один был в командировке, второй встречался с его подругой.

37-летний мужчина схватил нож и один раз ударил 38-летнего в шею. С раной тот ушел домой, где вызвал медиков. Но по пути в больницу скончался от сильной потери крови.

На время следствия обвиняемый содержался под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU