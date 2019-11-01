Директор УК в Саратове требовал «откат» за очистку крыши от снега
В Ленинском районе Саратова завершено расследование уголовного дела о покушении на присвоение денежных средств с использованием служебного положения.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, обвиняемым является директор управляющей компании.
По версии следствия, УК в ноябре 2018 года заключила договор подряда с фирмой для очистки кровли от снега, наледи и сосулек, а также содержании водостока в нормативном состоянии.
По договору стоимость установлена на уровне 35 рублей за квадратный метр. Однако директор УК заявил, что будет оплачивать лишь 25 рублей за квадратный метр, а разницу потребовал заплатить ему лично. Таким образом он рассчитывал обогатиться на 214 тыс. рублей.
16 сентября 2019 года представитель фирмы передал ему 100 тыс. рублей из этой суммы, а потом директора УК задержали сотрудники УЭБ и полиции Саратова.
Во время расследования обвиняемый полностью признал вину уголовное дело направленов прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.
ИСТОЧНИК KP.RU