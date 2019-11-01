Директор УК в Саратове требовал «откат» за очистку крыши от снега

СЕГОДНЯ 09:34 2019-11-01T09:34:19+03:00

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В Ленинском районе Саратова завершено расследование уголовного дела о покушении на присвоение денежных средств с использованием служебного положения.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, обвиняемым является директор управляющей компании.

По версии следствия, УК в ноябре 2018 года заключила договор подряда с фирмой для очистки кровли от снега, наледи и сосулек, а также содержании водостока в нормативном состоянии.

По договору стоимость установлена на уровне 35 рублей за квадратный метр. Однако директор УК заявил, что будет оплачивать лишь 25 рублей за квадратный метр, а разницу потребовал заплатить ему лично. Таким образом он рассчитывал обогатиться на 214 тыс. рублей.

16 сентября 2019 года представитель фирмы передал ему 100 тыс. рублей из этой суммы, а потом директора УК задержали сотрудники УЭБ и полиции Саратова.

Во время расследования обвиняемый полностью признал вину уголовное дело направленов прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU