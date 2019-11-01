В Саратовской области появятся польские семена

СЕГОДНЯ 09:11 2019-11-01T09:11:38+03:00

Решение о ввозе каждой партии будет приниматься по результатам экспертизы

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Управление Россельхознадзора по Саратовской области сообщает, что федеральное ведомство разрешило ООО «Семена НК» из Московской области ввезти в Россию польские семена.

Речь идет о питомнике W. Legutko Przedsiebiorstwo Hodowlano – Wasienne Sp.z.o.o. (63-930, Jutrosin, Nad Stawem 1 F, Poland.

Решение о ввозе каждой партии семян будут принимать только по результатам лабораторной экспертизы.

ИСТОЧНИК KP.RU