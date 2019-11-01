Названы лучший двор, дом и улица Саратова
Вчера, 31 октября, глава Саратова Михаил Исаев опубликовал на своей странице в Instsgram итоги конкурса на звание «Лучший дом», «Лучший двор», «Лучшую улицу».
По словам мэра, конкурс проводится в целях повышения уровня благоустройства, обеспечения чистоты и надлежащего санитарного состояния зданий и территорий, формирования у горожан бережного отношения к жилищному фонду и объектам благоустройства.
Так, лучшими признали дом №7 на улице Кузнецова и дом №45 на улице Мичурина.
Победителем среди дворов стал тот, что расположен на Лунной 30А. Выше всех остальных оценили бульвар Героев Отечества и улицу имени Рахова.
ИСТОЧНИК KP.RU