Рецидивист из Маркса признался в угоне ВАЗа

СЕГОДНЯ 08:53 2019-11-01T08:53:09+03:00

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Полиция Марковского района задержала 32-летнего рецидивиста по подозрению в угоне.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, 31 октября 41-летний местный житель пришел в отдел и рассказал, что 30 октября вечером кто-то угнал его ВАЗ-21103, припаркованный во дворе дома на проспекте Ленина.

Предполагаемого угонщика задержали, им оказался местный житель, который во всем признался. Машину изъяли и вернули ее законному владельцу, а на злоумышленника завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU