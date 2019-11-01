Рецидивист из Маркса признался в угоне ВАЗа
Машину вернули владельцу
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Полиция Марковского района задержала 32-летнего рецидивиста по подозрению в угоне.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, 31 октября 41-летний местный житель пришел в отдел и рассказал, что 30 октября вечером кто-то угнал его ВАЗ-21103, припаркованный во дворе дома на проспекте Ленина.
Предполагаемого угонщика задержали, им оказался местный житель, который во всем признался. Машину изъяли и вернули ее законному владельцу, а на злоумышленника завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU