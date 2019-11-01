Злостный алиментщик из Новых Бурас вместо исправительных работ отправится в тюрьму
Он уклонялся от порядка отбытия наказания
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По решению суда 38-летний нерадивый отец из Новых Бурас вместо исправительных работ лишится свободы.
Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, в марте 2019 года мужчину обязали полгода отрабатывать долг на своих детей и отдавать государству 5% от дохода.
Однако тот уклонялся от выполнения наказания, несмотря на отсутствие уважительных причин.
Поэтому месяц и 20 дней работ суд решил заменить на 16 дней лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU