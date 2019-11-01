Саратовские дзюдоисты взяли шесть медалей республиканского турнира по дзюдо
С 29 по 31 октября в Уральске шел республиканский турнир по дзюдо, среди спортсменов в возрасте 14-15 лет.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, в состязании приняли участие 200 спортсменов из Казахстана и России.
Так, воспитанники саратовской школы «Сокол» взяли шесть призовых мест.
Лидерами стали: в категории до 57 кг Алина Носова, до 73 кг Амир Габдрахманов, до 81 кг Александр Жуков, более 81 кг Данила Голев.
Сереберо в категории спортсменов до 73 кг получил Артемий Козлов, бронзу среди соперниц до 57 кг взяла Дарья Лебедь.
ИСТОЧНИК KP.RU