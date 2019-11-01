Саратовским почтальонам повысят зарплату
С 1 ноября рост составит 20%
Почтальонам Саратовской области повысят зарплату на 20%
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Саратовская область вошла в число регионов, где запланировано повышение заработной платы сотрудникам.
- С этого месяца повышенную заработную плату станут получать 4 249 сотрудников Саратовского филиала Почты России, — сообщили «КП-Саратов» в организации.
В среднем заработные платы вырастут на 20% Это касается 30 регионов и около 91 тыс. человек.
- Комплексная программа по улучшению условий труда сотрудников включает в себя не только рост их доходов, но и модернизацию почтовой инфраструктуры, — заявил генеральный директор АО «Почта России» Николай Подгузов.
ИСТОЧНИК KP.RU