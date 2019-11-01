На Книжной улице в Саратове поймали парня с закладкой
Он нашел наркотики в лесополосе и решил оставить себе
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В Ленинском районе Саратова полиция вчера, 31 октября, поймала 22-летнего парня с наркотиками.
- В 00:01 его забрал батальон ППС от дома №12 по улице Книжная. С собой у безработного и ранее не судимого юноши был сверток с синтетическим наркотиком массой 0,32 грамма, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.
Задержанный объяснил, что нашел закладку в лесополосе по Книжной улице и решил оставить себе.
В отношении парня возбуждено уголовное дело за сбыт. Его обязали явиться в отдел.
ИСТОЧНИК KP.RU