2019-11-01T08:26:34+03:00
Происшествия

На Московском шоссе ВАЗ сбил ребенка на переходе

Пострадавший шел без светоотражающих элементов
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

На Московском шоссе в Саратовском районе вечером 31 октября был сбит ребенок.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария произошла в 18:20 напротив дома №75.

По предварительным данным, 20-летний водитель ВАЗ-21099 нарушил правила проезда пешеходных переходов. Автомобиль наехал на десятилетнего мальчика, который переходил дорогу без светоотражающих элементов на одежде.

Пострадавший ребенок был осмотрен медиками. Ему рекомендовано амбулаторное лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Лихачу из села Духовницкое отказались смягчать срок за нетрезвую езду
Виновника в массовом повреждении авто рухнувшей стеной дома в Саратове отправят под суд
В Энгельсе сельчанин отобрал у знакомого телефон
В Саратове пройдут традиционные сельхозярмарки с презентацией районов
Саратовские газовики научили школьников правильному обращению с газом
В Саратове посетительница бара лишилась кошелька и 21 тыс. рублей
В Питерке полыхал двухэтажный дом
В Энгельсе мужчина отобрал у школьника телефон
В Заводском районе мужчина зарезал знакомого из-за женщины
Директор УК в Саратове требовал «откат» за очистку крыши от снега
Панков: Развитие мелиорации – это новые возможности для наших аграриев
В Саратовской области на достройку домов выделят до 4,5 млрд рублей
В Саратовской области появятся польские семена
Названы лучший двор, дом и улица Саратова
Саратовцам предложили поменять сигарету на яблоко
Рецидивист из Маркса признался в угоне ВАЗа
Рынок «Покровскъ» в Энгельсе признан самовольным строением
Злостный алиментщик из Новых Бурас вместо исправительных работ отправится в тюрьму
Сайт «КП-Саратов» уверенно входит в число лидеров по посещаемости в регионе
В Петровском районе у сельчанина нашли 15 грамм марихуаны
Саратовские дзюдоисты взяли шесть медалей республиканского турнира по дзюдо
Саратовским почтальонам повысят зарплату
В Балашове рецидивист ограбил магазин ради бутылки водки
На Книжной улице в Саратове поймали парня с закладкой
В Энгельсском районе нашли пропавшего рыбака
За убийство по неосторожности мужчину отправили на исправительные работы в Саратове
Последний месяц осени начнется с сильного ветра и минусовой температуры