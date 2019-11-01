На Московском шоссе ВАЗ сбил ребенка на переходе
Пострадавший шел без светоотражающих элементов
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На Московском шоссе в Саратовском районе вечером 31 октября был сбит ребенок.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария произошла в 18:20 напротив дома №75.
По предварительным данным, 20-летний водитель ВАЗ-21099 нарушил правила проезда пешеходных переходов. Автомобиль наехал на десятилетнего мальчика, который переходил дорогу без светоотражающих элементов на одежде.
Пострадавший ребенок был осмотрен медиками. Ему рекомендовано амбулаторное лечение.
ИСТОЧНИК KP.RU