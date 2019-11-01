За убийство по неосторожности мужчину отправили на исправительные работы в Саратове

СЕГОДНЯ 07:57 2019-11-01T07:57:30+03:00

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В Ленинском районе Саратова вынесен приговор 31-летнему мужчине.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его признали виновным в убийстве по неосторожности.

Суд установил, что вечером 18 июля мужчина отправился в продуктовый магазин на улице Благодарова. Там около 21:00 он встретил 45-летнего местного жителя. Так как оба были пьяны, вспыхнула ссора, а потом и драка.

Старший из мужчин толкнул оппонента, а тот ударил соперника кулаком по голове. 45-летний мужчина упал и ударился головой об пол.

Продавец вызвала «скорую помощь», но медики лишь констатировали смерть потерпевшего.

В суде обвиняемый полностью признал вину и был приговорен к исправительным работам на два года.

ИСТОЧНИК KP.RU