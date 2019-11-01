За убийство по неосторожности мужчину отправили на исправительные работы в Саратове
В Ленинском районе Саратова вынесен приговор 31-летнему мужчине.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его признали виновным в убийстве по неосторожности.
Суд установил, что вечером 18 июля мужчина отправился в продуктовый магазин на улице Благодарова. Там около 21:00 он встретил 45-летнего местного жителя. Так как оба были пьяны, вспыхнула ссора, а потом и драка.
Старший из мужчин толкнул оппонента, а тот ударил соперника кулаком по голове. 45-летний мужчина упал и ударился головой об пол.
Продавец вызвала «скорую помощь», но медики лишь констатировали смерть потерпевшего.
В суде обвиняемый полностью признал вину и был приговорен к исправительным работам на два года.
ИСТОЧНИК KP.RU