2019-11-01T07:57:30+03:00
Происшествия

За убийство по неосторожности мужчину отправили на исправительные работы в Саратове

Житель города случайно убил человека в драке
Екатерина Семенова
Поделиться:
Фото СУ СКР по Саратовской областиФото СУ СКР по Саратовской области
Изменить размер текста:

В Ленинском районе Саратова вынесен приговор 31-летнему мужчине.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его признали виновным в убийстве по неосторожности.

Суд установил, что вечером 18 июля мужчина отправился в продуктовый магазин на улице Благодарова. Там около 21:00 он встретил 45-летнего местного жителя. Так как оба были пьяны, вспыхнула ссора, а потом и драка.

Старший из мужчин толкнул оппонента, а тот ударил соперника кулаком по голове. 45-летний мужчина упал и ударился головой об пол.

Продавец вызвала «скорую помощь», но медики лишь констатировали смерть потерпевшего.

В суде обвиняемый полностью признал вину и был приговорен к исправительным работам на два года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Лихачу из села Духовницкое отказались смягчать срок за нетрезвую езду
Виновника в массовом повреждении авто рухнувшей стеной дома в Саратове отправят под суд
В Энгельсе сельчанин отобрал у знакомого телефон
В Саратове пройдут традиционные сельхозярмарки с презентацией районов
Саратовские газовики научили школьников правильному обращению с газом
В Саратове посетительница бара лишилась кошелька и 21 тыс. рублей
В Питерке полыхал двухэтажный дом
В Энгельсе мужчина отобрал у школьника телефон
В Заводском районе мужчина зарезал знакомого из-за женщины
Директор УК в Саратове требовал «откат» за очистку крыши от снега
Панков: Развитие мелиорации – это новые возможности для наших аграриев
В Саратовской области на достройку домов выделят до 4,5 млрд рублей
В Саратовской области появятся польские семена
Названы лучший двор, дом и улица Саратова
Саратовцам предложили поменять сигарету на яблоко
Рецидивист из Маркса признался в угоне ВАЗа
Рынок «Покровскъ» в Энгельсе признан самовольным строением
Злостный алиментщик из Новых Бурас вместо исправительных работ отправится в тюрьму
Сайт «КП-Саратов» уверенно входит в число лидеров по посещаемости в регионе
В Петровском районе у сельчанина нашли 15 грамм марихуаны
Саратовские дзюдоисты взяли шесть медалей республиканского турнира по дзюдо
Саратовским почтальонам повысят зарплату
В Балашове рецидивист ограбил магазин ради бутылки водки
На Книжной улице в Саратове поймали парня с закладкой
На Московском шоссе ВАЗ сбил ребенка на переходе
В Энгельсском районе нашли пропавшего рыбака
Последний месяц осени начнется с сильного ветра и минусовой температуры