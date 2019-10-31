После гибели Лизы Киселевой общественники в Саратове выявили более 120 опасных зон возле школ

СЕГОДНЯ 18:08 2019-10-31T18:08:58+03:00

В городской общественной палате предложили внести в бюджет средства на благоустройство этих мест

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Члены общественной палаты Саратова на заседании 31 октября обсудили вечерние рейды к городским школам, чтобы узнать, в каких условиях дети вынуждены ходить из дома в школу и обратно.

Этот процесс запустился после того, как на всю страну прогремела трагедия Лизы Киселевой. 9-детняя девочка была задушена ранее судимым рецидивистом по дороге в школу.

Удивление и шок у общественников вызвали улица Свинцова, Миротворцева, 3-й Парковый и 2-й Товарный проезд, Кавказский проезд, территория между 43-й школой и 34-й гимназией, Киевская улица.

Проблемные места, а их более 120, занесены на интерактивную карту «Дорога в школу. Жить здесь!Саратов».

Общественник Александр Ермишин предложил, что все общественные территории, которые должны благоустроить, и соответствующее решение подписал Михаил Исаев, нужно соотнести именно с этой картой.

Он внес предложения - разработать, утвердить и включить в бюджет Саратова на 2020 и 2021-2022 года соответствующую целевую программу. Эту идею поддержали единогласно и предложили двигать обсуждение в профильные структуры.

Также опасность представляют многочисленные гаражные кооперативы, многие боксы в которых заброшены.

Определенная проблема состоит в их ликвидации. С начала года выявлено 1023 таких строений, их отмечают, но проблема состоит в том, что нужно найти собственника гаража, и у него взять объяснения. На этот год исполнено 13 решений суда о сносах незаконных гаражей, 71 строение снесено.

ИСТОЧНИК KP.RU