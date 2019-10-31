В Саратове к зиме готово рекордное количество снегоуборочной техники

СЕГОДНЯ 17:55 2019-10-31T17:55:00+03:00

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На заседании городской общественной палаты 31 октября обсудили подготовку к зиме. Представитель комитета по ЖКХ рассказала - по предварительным данным заготовлена тонна песка, 50 единиц техники, числится 2126 дворников.

Она напомнила о неочищенных по вине управляющих компаний кровлях, из-за падения льда с которых гибли люди. На виновников завели уголовные дела.

Член общественной палаты Вячеслав Фадеев поинтересовался, сколько было проверок в отношении муниципалитета и добавил, что город, это еще и дороги, здания, а не лишь УК, не только они виноваты.

Представитель комитета по ЖКХ не смогла дать ответ, поскольку по полномочиям они могут проверять лишь жилищный фонд.

- Город состоит не только из управляющих компаний. Мне нужны цифры, - продолжал наседать Владимир Фадеев.

Председатель комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Аркадий Свиридов рассказал о рекордном количестве техники, которая сейчас есть у Саратова. Сейчас к холодам и снегопадам готовы 355 единиц техники, а раньше их число составляло всего 260 единиц. Работать с таким количеством оборудования было нереально, однако прошлая зима «вскрыла этот нарыв».

Поступление новой техники стало возможно благодаря поддержке Вячеслава Володина и Валерия Радаева.

Также Свиридов отметил, что возмущение общественников по поводу неочищенных дорог обоснованное, причиной тому стала как раз низкая техническая база.

ИСТОЧНИК KP.RU