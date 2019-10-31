2019-10-31T17:36:09+03:00
Общество

Реконструкция на проспекте Кирова не предусматривает установку систем видеонаблюдения

Общественники Саратова высказали недовольство обращением с деревьями и качеством укладки плитки
Дарья Вострикова
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На заседании городской общественной палаты Саратова обсудили реконструкцию проспекта КироваНа заседании городской общественной палаты Саратова обсудили реконструкцию проспекта КироваФото: Дарья Вострикова
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Сегодня, 31 октября, в мэрии Саратова прошло заседание городской общественной палаты.

Первой темой обсуждения стала реконструкция проспекта Кирова.

Первым делом, общественники выразили особое недовольство ситуацией со спиленными деревьями. Председатель городской общественной палаты Александр Занорин выразил надежду на закрытие в этом году вопроса озеленения на Кирова.

Выяснилось, что реконструкция проспекта не предусмотривает установку видеонаблюдения. Однако программа антитеррористической защищенности массового скопления людей предусматривает установку камер, заметил Занорин.

Общественница Ольга Сокольская рассказала о жалобах местных жителей на проведенный ремонт проспекта Кирова.

- Многие плитки положены криво и косо, они находятся в дисгармонии с фасадами зданий. Если фасады теплого тона, то плитка наоборот, холодного. Забетонировали приствольные квадраты, повреждены стволы деревьев. Мы ходили на проспект с коллегами, прокуратура выдала подрядчикам представление. Не решены вопросы техники безопасности, люди падали на проспекте и на них чуть не наехал транспорт, - возмущенно рассказала она.

Сокольская привела в пример Ростов-на-Дону, где зеленые насаждения высажены в два ряда, на улицах есть живая изгородь. Правда, каких- либо решений на эту тему на не предложила.

Общественница Наталия Биюн присоединилась к ее словам, отметив, что во время прогулки на каблуках она ощутила шатающуюся плитку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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