Автобусы до аэропорта «Гагарин» из Саратова возили воздух

СЕГОДНЯ 16:36 2019-10-31T16:36:29+03:00

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До аэропорта «Гагарин» из Саратова будут ходить два автобусных рейса маршрута №300 (речной вокзал — аэропорт).

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном министерстве транспорта, утренний в 07:30 от Речвокзала и вечерний в 17:30. Ранее планировалось, что он будет делать три рейса.

Сокращение числа рейсов связано с малым пассажиропотоком. По данным ведомства, за рейс автобус перевозит двух человек в среднем.

Пассажиры смогут добраться до воздушной гавани на автобусах маршрута №101э (автовокзал — аэропорт), которые совершают 32 рейса через каждый час.

ИСТОЧНИК KP.RU