СЕГОДНЯ 15:20 2019-10-31T16:04:56+03:00

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ООО «КВС» продолжает работу по переходу на прямой расчет с потребителем. С 1 ноября 2019 года будут заключены договоры, содержащие положения о предоставлении коммунальных услуг между «Концессии водоснабжения — Саратов» как ресурсоснабжающей организацией и собственниками помещений в 19 многоквартирных домах.

Собственники помещений МКД по адресам: Астраханская, 107, Мира, 20Б, Крымская, 32а, Киселева, 6, Московская, 92, Мичурина, 116, Соколовая, 386, Кутякова, 146, Орджоникидзе, 6а, Пономарева, 11/11, Малая Горная, 33/39, Заречная, 15, Зои Космодемьянской, 20, Тархова, 47, Московская, 128, Мельничная, 33а, 2-я Садовая, 120, Селекционный проезд, 8, Посадского, 272 будут получать квитанции ООО «КВС» за услуги холодного водоснабжения и водоотведения от ООО «Городской расчетный центр» (ООО «СарРЦ»).

Для формирования актуальной информации и проведения корректных начислений собственникам помещений в указанных многоквартирных домах необходимо до 25 числа заполнить заявление и сдать на абонентский пункт либо отправить по электронной почте kvs@sarrc.ru с приложением документов и информации. Бланк заявления можно получить на одном из абонентских пунктов ООО «СарРЦ» или на сайте САРРЦ.РФ в разделе онлайн-приемная для абонентов ООО «Концессии водоснабжения — Саратов». По вопросам перехода на прямые платежи ООО «КВС» потребители могут получить информацию на сайте компании http://kvs-saratov.ru, в разделе «Потребителям. Прямые договоры», а также получить справочную информацию по телефонам: (8452) 24-65-00 (доб. 2357, 2523)

Напоминаем адреса абонентских пунктов ООО «СарРЦ» в Саратове:

• улица Сакко и Ванцетти, 62: пн-пт — с 08:00 до 19:00; сб — с 09:00 до 15:00, вс — выходной;

• площадь Ленина, 1 (ДК «Россия»): пн-пт — с 09:00 до 18:00; сб — с 09:00 до 14:00, вс — выходной;

• проспект Энтузиастов, 40А: пн-пт — с 08:00 до 19:00; сб — с 09:00 до 14:00, вс — выходной;

• улица Тульская, 25: пн-пт — с 09:00 до 18:00, сб, вс — выходной.

Вопросы о состоянии лицевого счета, по начислениям за водоснабжение и водоотведение можно уточнить по многоканальному телефону горячей линии (8452) 39-07-17 (пн-пт — 8:00-18:00).

ИСТОЧНИК KP.RU