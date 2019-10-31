Саратовских школьников ждет открытый урок с Героем Труда Людмилой Корниловой

СЕГОДНЯ 15:19 2019-10-31T15:58:02+03:00

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В саратовском историческом парке «Россия — моя история» пройдет открытый урок для обучающихся 9-11 классов общеобразовательных организаций, которые заинтересованы в изучении истории, права и обществознания.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве образования Саратовской области, перед школьниками региона выступит Герой Труда РФ Людмила Корнилова.

После окончания урока ребята посетят экскурсию в парке.

ИСТОЧНИК KP.RU