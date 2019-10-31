В Саратове волонтеры собрали более 7 тонн вторсырья

СЕГОДНЯ 15:09 2019-10-31T15:14:41+03:00

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В Саратове и Энгельсе волонтерское движение «Зеленый Бык» организовало акцию по раздельному сбору вторсырья.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве социального развития Саратовской области, ребята помогали сортировать вещи по пакетам и консультировали горожан на предмет экологических проблем.

Местные жители сдали 1 560 кг макулатуры, 162 кг ПЭТ-бутылок, 4,3 тонны стекла, 236 кг батареек, 1 447 кг разного вторсырья.

По словам участников акции, с каждым годом количество сознательных людей, которые решают заняться сортировкой, растет.

ИСТОЧНИК KP.RU