2019-10-31T15:03:48+03:00
Общество

Изменилось расписание электричек из Саратова в Малую Скатовку

Новый маршрут объявлен с наступлением холодов
Дарья Вострикова
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По обращениям жителей хутора Малая Скатовка и наступлением осеннее-зимнего периода изменяется расписание электрички №348 «Саратов (площадь Ленина) — Малая Скатовка».

Об этом «КП-Саратов» рассказали в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области.

Так, автобус будет ехать из Саратова через остановки «СНИИМ», «Техучилище», «Чемодурова», «6-й квартал» (в обратном направлении), КП «Вольский тракт» (в прямом направлении), «Совхоз «Весна», «Латухино пов.», «СНТ «Энергия-3», «Железнодорожный мост» до конечного остановочного пункта «Малая Скатовка».

Обратно транспорт будет ехать по улицам: Кооперативная, Центральная, Дорожная далее по автомобильной дороге, Латухинская, автомобильной дороге в Саратов (по Вольскому тракту), проспекту Строителей, улицам Шехурдина, Ипподромная, проспекту 50 лет Октября, улице 3-я Дачная, проспекту 50 лет Октября до начального остановочного пункта.

Также известно расписание движения общественного транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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