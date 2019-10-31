Усилиями саратовской прокуратуры заблокированы страницы «ВКонтакте» с песнями про наркотики
Композиции обнаружили во время мониторинга
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Прокуратура Саратовской области по обращению региональной Общественной палаты проверила соблюдение законодательства о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.
Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, осмотр соцсети «ВКонтакте» помог выявить страницы, на которых опубликованы четыре песни с пропагандой наркотиков.
Прокуратура направила в Роскомнадзор по Саратовской области требование об ограничении доступа к интернет-ресурсам, содержащим запрещенные материалы. Требование исполнено.
ИСТОЧНИК KP.RU