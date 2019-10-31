Мужчину и подростка отправили в колонии за грабеж и угон в Ртищеве
В Ртищеве Саратовской области вынесен приговор 27-летнему мужчине и 16-летнему парню.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, они признаны виновными в грабеже и угоне.
Ночью 8 апреля в одном из кафе Ртищева они познакомились с 61-летним мужчиной и решили его ограбить. Для этого они пообещали познакомить его с девушками, а вместо этого выехали в лесопосадки и потребовали телефон. Избив мужчину, они отобрали аппарат, а заодно и ключи от машины, на которой и уехали в Пензенскую область.
Впоследствии злоумышленники были найдены и задержаны. Свою вину они признали полностью.
Суд отправил 27-летнего мужчину в колонию общего режима на три года, а 16-летнего — на полгода в воспитательную колонию.
ИСТОЧНИК KP.RU