В Саратове женщина обманула сервис микрокредитования ради 9 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 14:20 2019-10-31T14:43:03+03:00

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В начале октября в отдел полиции Фрунзенского района обратился сотрудник микрокредитной организации.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, в июне прошлого года в компанию пришла 50-летняя женщина, взяла 9,2 тыс. рублей сроком на месяц, но возвращать деньги не спешила.

Проверка показала, что посетительница предоставила недостоверные сведения о работе и платежеспособности.

Правонарушительницу арестовали, она призналась, что потратила деньги.

На нее завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU