Саратовская спортсменка стала лучшей на соревнованиях в Тольятти
В Тольятти с 30 по 31 октября проходит 31-й всероссийский мастерский турнир по дзюдо на Кубок губернатора Самарской области.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта региона, в состязаниях приняли участие более 160 спортсменов из Самарской, Московской, Тамбовской, Оренбургской, Пензенской, Саратовской, Ульяновской, Свердловской, Тюменской, Челябинской, Кемеровской областей, Краснодарского и Пермского края, республик Башкортостан, Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Чувашия, Северная Осетия-Алания, ЯНАО, Санкт-Петербурга и Москвы, всего 22 региона.
Среди саратовских спортсменов высокий результат показала Глафира Борисова. Она стала лучшей в категории до 48 кг. Кроме того, Максуд Ибрагимов взял бронзу среди соперников до 100 кг.
ИСТОЧНИК KP.RU