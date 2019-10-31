Саратовская спортсменка стала лучшей на соревнованиях в Тольятти

СЕГОДНЯ 14:17 2019-10-31T14:41:39+03:00

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В Тольятти с 30 по 31 октября проходит 31-й всероссийский мастерский турнир по дзюдо на Кубок губернатора Самарской области.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта региона, в состязаниях приняли участие более 160 спортсменов из Самарской, Московской, Тамбовской, Оренбургской, Пензенской, Саратовской, Ульяновской, Свердловской, Тюменской, Челябинской, Кемеровской областей, Краснодарского и Пермского края, республик Башкортостан, Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Чувашия, Северная Осетия-Алания, ЯНАО, Санкт-Петербурга и Москвы, всего 22 региона.

Среди саратовских спортсменов высокий результат показала Глафира Борисова. Она стала лучшей в категории до 48 кг. Кроме того, Максуд Ибрагимов взял бронзу среди соперников до 100 кг.

ИСТОЧНИК KP.RU