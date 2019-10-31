2019-10-31T14:41:39+03:00
Общество

Саратовская спортсменка стала лучшей на соревнованиях в Тольятти

За победу боролись свыше 160 человек
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Тольятти с 30 по 31 октября проходит 31-й всероссийский мастерский турнир по дзюдо на Кубок губернатора Самарской области.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта региона, в состязаниях приняли участие более 160 спортсменов из Самарской, Московской, Тамбовской, Оренбургской, Пензенской, Саратовской, Ульяновской, Свердловской, Тюменской, Челябинской, Кемеровской областей, Краснодарского и Пермского края, республик Башкортостан, Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Чувашия, Северная Осетия-Алания, ЯНАО, Санкт-Петербурга и Москвы, всего 22 региона.

Среди саратовских спортсменов высокий результат показала Глафира Борисова. Она стала лучшей в категории до 48 кг. Кроме того, Максуд Ибрагимов взял бронзу среди соперников до 100 кг.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сначала - пробуй, потом – покупай
КВС продолжают работу по переходу на прямой расчет с потребителем
Саратовских школьников ждет открытый урок с Героем Труда Людмилой Корниловой
Завтра из Саратова в Волгоград отправится электричка
Прекращены поиски пропавшей в Пугачеве 16-летней Натальи Дакеновой
В Саратове волонтеры собрали более 7 тонн вторсырья
В Саратовской области постоянно уменьшается число жителей
Изменилось расписание электричек из Саратова в Малую Скатовку
Энгельсский борец выиграл первенство Европы
Усилиями саратовской прокуратуры заблокированы страницы «ВКонтакте» с песнями про наркотики
За пять лет цены на вторичное жилье в Саратове снизились на 4,3%
Мужчину и подростка отправили в колонии за грабеж и угон в Ртищеве
В Саратове женщина обманула сервис микрокредитования ради 9 тыс. рублей
Валерия Сараева оштрафовали за подписанные в 2017 году документы
В Балакове после столкновения с грузовиком осталась только половина легковушки
Саратовец лишился Hyundai за долги перед банком
График работы саратовских отделений почты на праздники
В Саратовской области до конца 2020 года расселят 465 аварийных квартир
Четыре улицы Саратова остались без воды
В Малом Узене утонул еще один человек
Панков призвал проверять информацию по зарплатам главврачей саратовских роддомов
В Заводском районе откроется детский сад на 160 мест
Регоператор взыщет с крупных торговых сетей долги за обращение с ТКО