Валерия Сараева оштрафовали за подписанные в 2017 году документы

СЕГОДНЯ 14:08 2019-10-31T14:40:19+03:00

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Бывшего главу администрации Саратова Валерия Сараева оштрафовали на 120 тыс. рублей.

Как сообщили «КП-Саратов» в Управлении федеральной антимонопольной службы региона, в такую сумму ему обошлось подписание муниципальных актов о предоставлении субсидий.

Было установлено, что Валерий Сараев издал восемь актов в 2017 году, согласно которым ряд хозяйствующих субъектов получили субсидии.

Валерий Сараев пытался обжаловать решение УФАС в Волжском суде, отмечая, что по болезни не мог явиться на рассмотрение его дела. Однако выяснилось, что в те дни он находился на работе, следовательно, мог посетить УФАС.

Все восемь постановлений УФАС оставлены в силе.

ИСТОЧНИК KP.RU