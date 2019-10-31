Валерия Сараева оштрафовали за подписанные в 2017 году документы
Бывшего главу администрации Саратова Валерия Сараева оштрафовали на 120 тыс. рублей.
Как сообщили «КП-Саратов» в Управлении федеральной антимонопольной службы региона, в такую сумму ему обошлось подписание муниципальных актов о предоставлении субсидий.
Было установлено, что Валерий Сараев издал восемь актов в 2017 году, согласно которым ряд хозяйствующих субъектов получили субсидии.
Валерий Сараев пытался обжаловать решение УФАС в Волжском суде, отмечая, что по болезни не мог явиться на рассмотрение его дела. Однако выяснилось, что в те дни он находился на работе, следовательно, мог посетить УФАС.
Все восемь постановлений УФАС оставлены в силе.
ИСТОЧНИК KP.RU