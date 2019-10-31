В Балакове после столкновения с грузовиком осталась только половина легковушки

СЕГОДНЯ 13:57 2019-10-31T13:59:51+03:00

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Сегодня, 31 октября, в паблике «Типичный Балаково!» соцсети «ВКонтакте» местная жительница Диана Ильина рассказала об аварии.

По словам гражданки, на Ивановском шоссе столкнулись легковушка и грузовик, в кузове которого были ветки.

От удара автомобиль практически полностью смяло сверху, однако, как отмечают балаковцы в комментариях, в результате ДТП никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU