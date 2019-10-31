В Балакове после столкновения с грузовиком осталась только половина легковушки
Верхняя часть смялась
.
Изменить размер текста:
Сегодня, 31 октября, в паблике «Типичный Балаково!» соцсети «ВКонтакте» местная жительница Диана Ильина рассказала об аварии.
По словам гражданки, на Ивановском шоссе столкнулись легковушка и грузовик, в кузове которого были ветки.
От удара автомобиль практически полностью смяло сверху, однако, как отмечают балаковцы в комментариях, в результате ДТП никто не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU