Саратовец лишился Hyundai за долги перед банком
Мужчина не отдает свыше 600 тыс. рублей
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На исполнении в Ленинском районном отделе Саратова находится производство об обращении взыскания на заложенное имущество — автомобиль марки Hyundai.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном УФССП, по договору мужчина задолжал банку свыше 600 тыс. рублей, однако отдавать деньги он не торопился.
Кредитная организация обратилась в суд, однако даже это не побудило гражданина исправиться.
После этого у должника арестовали автомобиль, который найти было непросто, поскольку саратовец скрывал свой транспорт.
ИСТОЧНИК KP.RU