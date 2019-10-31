Саратовец лишился Hyundai за долги перед банком

СЕГОДНЯ 13:40 2019-10-31T14:02:27+03:00

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На исполнении в Ленинском районном отделе Саратова находится производство об обращении взыскания на заложенное имущество — автомобиль марки Hyundai.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УФССП, по договору мужчина задолжал банку свыше 600 тыс. рублей, однако отдавать деньги он не торопился.

Кредитная организация обратилась в суд, однако даже это не побудило гражданина исправиться.

После этого у должника арестовали автомобиль, который найти было непросто, поскольку саратовец скрывал свой транспорт.

ИСТОЧНИК KP.RU