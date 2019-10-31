В Саратовской области до конца 2020 года расселят 465 аварийных квартир
В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» планируют расселить 371 многоквартирный дом площадью 153 тыс. кв. м в восьми муниципалитетах Саратовской области.
О реализации программы на всей территории региона сегодня, 31 октября, рассказал глава министерства строительства и ЖКХ Саратовской области Павел Мигачев.
Речь идет о тех зданиях, которые признаны аварийными до 1 января 2017 года.
В рамках первого этапа, рассчитанного на 2019-2020 годы, расселят 44 дома площадью 14,59 тыс. кв. м, в которых расположены 465 квартир. Там живут 995 человек, которым предложили получить компенсацию за выкуп жилья или получить новую жилплощадь.
Вариант с деньгами выбрали граждане из 29 квартир.
Согласно поручению губернатора Саратовской области Валерия Радаева, программу планируют завершить в течение трех лет, до конца года в бюджет должно поступить 30% финансирования на второй этап ее реализации.
В Саратове признаны аварийными 318 домов, которые должны расселить до 1 сентября 2025 года по целевой программе «Переселение граждан города Саратова из аварийного жилищного фонда».
ИСТОЧНИК KP.RU