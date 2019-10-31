В Малом Узене утонул еще один человек

СЕГОДНЯ 12:44 2019-10-31T13:01:01+03:00

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В селе Алексашкино Питерского района пропал 42-летний мужчина.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», гражданин пошел рыбачить на реку Малый Узень и не вернулся.

На поиски выехали сотрудники облспаса и обнаружили его тело.

Водолазы подняли утопленника на поверхность и передали следователям, обстоятельства произошедшего выясняются.

Напомним, вчера в этой же реке нашли тело мертвой 47-летней женщины.

ИСТОЧНИК KP.RU