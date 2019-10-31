В Малом Узене утонул еще один человек
Мужчину обнаружили водолазы
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В селе Алексашкино Питерского района пропал 42-летний мужчина.
Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», гражданин пошел рыбачить на реку Малый Узень и не вернулся.
На поиски выехали сотрудники облспаса и обнаружили его тело.
Водолазы подняли утопленника на поверхность и передали следователям, обстоятельства произошедшего выясняются.
Напомним, вчера в этой же реке нашли тело мертвой 47-летней женщины.
ИСТОЧНИК KP.RU