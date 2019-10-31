2019-10-31T13:00:19+03:00
Общество

Панков призвал проверять информацию по зарплатам главврачей саратовских роддомов

Депутату Госдумы приходят сообщения о нареканиях к медучреждениям
Александр Уриевский
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Депутат Государственной думы России Николай Панков на пресс-конференции в Саратове 31 октября затронул тему с главврачами.

Напомним, ранее ситуация неоднократно обсуждалась на высоком уровне. Навести порядок в этой сфере призвал председатель Госдумы Вячеслав Володин. По поручению губернатора Валерия Радаева была создана рабочая группа.

- Выяснились перекосы с зарплатами ряда главврачей. Они считают, что создали прекрасные учреждения, но вопрос: если бы не занимали эту должность, то смогли бы купить отель за границей, квартиры в Болгарии, — поинтересовался Панков.

Он отметил, что в рабочую группу постоянно поступает новая информация. Также приходят сообщения самому Панкову.

- Вот мне поступило письмо по поводу саратовского туберкулезного диспансера. Я об этом сообщил и все материалы передал в комиссию. Вчера пришло мне письмо по детской инфекционной больнице, есть нарекания по роддому, не по одному, кстати. Это надо проверять и делать выводы. Бывает, что и конкуренты пишут, чтобы устроить проверки у своих коллег по цеху. Я об этом открыто заявляю, но не называю фамилии. Другое дело, когда подтверждается информация открытыми данными, — заявил Николай Панков.

По его мнению, это дало движение в сфере здравоохранения, все поняли, что несменяемых нет.

- За 20 лет на одном месте они уже превратились в бизнесменов. И профессионалы молодые уезжают, потому что не видят, куда расти, кругом «иконостас» родственников, друзей, все забито. Так не должно быть, — считает Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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