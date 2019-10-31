2019-10-31T12:34:43+03:00
Общество

Регоператор взыщет с крупных торговых сетей долги за обращение с ТКО

Екатерина Семенова
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Специалисты Регионального оператора Саратовской области подготовили документы для взыскания через суд долгов за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами. В ноябре иски будут направлены должникам и переданы в судебные инстанции. В список должников вошли крупные торговые сети и собственники нежилых помещений.

По итогам третьего квартала этого года многие потребители — юридические лица погасили или урегулировали задолженность за коммунальную услугу. При этом некоторые торговые сети продолжают наращивать долг перед Регоператором. Так, задолженность ООО «Агроторг» на сегодняшний день превышает 10 млн рублей, ООО «Лабиринт-Волга» — 4,8 млн рублей, ООО «Тандер» в Балакове — 3 млн рублей, АО «Гулливер» — 2,6 млн рублей. Среди должников есть юрлицо, которое пользовалось услугами нелегальной мусоровывозящей компании, ссылаясь на оплату в ее адрес, и организация, которая путем затягивания подписания дополнительного соглашения с Регоператором пытается уйти от оплаты услуги в полном объеме.

Кроме того, подготовлены заявления о выдаче судебных приказов в отношении 27 индивидуальных предпринимателей и собственников нежилых помещений. Общая сумма их долга превышает 2 млн рублей.

Взыскание задолженности через суд грозит неплательщикам взысканием не только суммы долга, но и неустойки, а также убытков, причиненных неисполнением обязательств, а в последующем арестом счета и имущества должника.

Напоминаем, что 100% оформление договоров юридическими лицами и предпринимателями, своевременная оплата ими услуги по обращению с ТКО являются обязательными условиями для планомерного снижения тарифа. По всем интересующим вопросам можно обратиться в контакт-центр Регоператора по единому бесплатному телефону 8-800-222-64-90.

ИСТОЧНИК KP.RU

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