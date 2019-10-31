СГЮА попала в топ-100 вузов с самыми высокими баллами абитуриентов
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Саратовская государственная юридическая академия стала единственным высшим учебным заведением в Саратовской области, которое попало в топ-100 рейтинга российских вузов с самым высоким средним баллом абитуриентов, зачисленных на бюджетные места в 2019 году.
Согласно рейтингу, подготовленному специалистами Высшей школой экономики (ВШЭ), СГЮА заняла 85-е место с показателем 79,4 балла. Всего в рейтинге 722 места.
ИСТОЧНИК KP.RU