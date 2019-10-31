Панков считает, что коррупционеры не могут оставаться почетными гражданами

СЕГОДНЯ 11:49 2019-10-31T12:31:52+03:00

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Депутат Государственной думы Николай Панков провел в Саратове пресс-конференцию.

Одним из заданных ему вопросов был про Татьяну Ерохину и ее законопроекте о снятии надбавок к пенсии чиновникам, которых уличили в коррупции. Напомним, через некоторое время после внесения документа Татьяна Ерохина его отозвала.

- Она, изучив ситуацию, пробелы в законодательстве, решила его поправить. Если военнослужащий лишается звания за предательство, то теряет все льготы и привилегии. А когда чиновник получает вознаграждения за работу, а потом осужден за взятки, злоупотребление служебным положением, отсидев срок, уходит на пенсию и ее получает повышенную, с учетом всех заслуг. Сейчас Ерохина отозвала законопроект на доработку, чтобы рассмотреть все случаи негативного влияния чиновников на общество. Я считаю, что и почетными гражданами они оставаться они не могут. Отсидел, но у него грамота, как так? — отметил Николай Панков.

Спикер областной думы Александр Романов и депутат Татьяна Ерохина вчера, 30 октября, на заседании фракции подтвердили, что работа над законопроектом продолжается.

Панков также опроверг слухи о том, что Ерохина собирается возглавить областную думу.

- Если партийца критикует оппозиция, значит он эффективен. Она — ответственный человек, эффективный депутат. Ерохина сама заявляла, что никуда на руководящие должности не претендует. Оппозиция ее побаивается, и поэтому вбрасываются несоответствующие факты и слухи в СМИ, — сказал Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU