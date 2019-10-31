2019-10-31T11:46:08+03:00
Общество

Панков раскритиковал местные власти за долгую подготовку проектной документации

Длительный процесс ставит под угрозу строительство объектов
Александр Уриевский
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..Фото: Александр Уриевский
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Одной из самой больших сложностей при реализации многочисленных проектов в Саратовской области стала подготовка проектно-сметной документации. Там, где она была оперативно подготовлена, появилось больше строек и проектов.

Об этом рассказал на своей пресс-конференции 31 октября депутат Госдумы Николай Панков.

Он отметил, что, к примеру, Энгельсский район, который получил больше всего средств на новые детсады, оказался не готов к этому, долгое время ушло на выделение земли, подготовку документации.

То же самое касается передачи областных дорог на федеральный уровень. Долго шел процесс по трассе Урбах — Алгай. Региональный Минстрой включил в проект участок частной земли, федеральное агентство сделало замечание. Согласование заняло дополнительное время.

Всего, по словам Панкова, за 35 лет таких прецедентов по передаче дорог от области в федерацию, как произошло в Саратовском регионе, не было.

Он отметил также самые важные законы, которые были приняты в Госдуме на минувшей неделе. Среди них: профицитный бюджет, повышение минимального размера оплаты труда с 1 января 2030 года, льготы для женщин, работающих в селе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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