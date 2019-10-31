В Энгельсе завершают строительство дороги

СЕГОДНЯ 11:29 2019-10-31T11:44:11+03:00

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Сегодня, 31 октября, глава Минстроя Саратовской области Павел Мигачев рассказал о завершении работ по строительству новой трассы в городе.

Дорога будет проходить через следующие улицы: Рабочая, Профсоюзная, Красноармейская, Нестерова, Пушкина и Тельмана в Энгельсе.

На строительство выделено свыше 72 млн рублей, 64 млн из этих средств — федеральные.

Министр отметил, что дорога готова на 94%.

ИСТОЧНИК KP.RU