В Энгельсе завершают строительство дороги
На трассу выделили свыше 72 млн рублей
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Сегодня, 31 октября, глава Минстроя Саратовской области Павел Мигачев рассказал о завершении работ по строительству новой трассы в городе.
Дорога будет проходить через следующие улицы: Рабочая, Профсоюзная, Красноармейская, Нестерова, Пушкина и Тельмана в Энгельсе.
На строительство выделено свыше 72 млн рублей, 64 млн из этих средств — федеральные.
Министр отметил, что дорога готова на 94%.
ИСТОЧНИК KP.RU