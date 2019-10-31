В Сторожевке замечен цыган-собакоед

СЕГОДНЯ 11:23 2019-10-31T11:38:51+03:00

Местных жителей агитируют прийти к нему толпой

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Вчера, 30 октября, в паблике «Фонд помощи бездомным животным Верность-Саратов» пользовательница соцсети «ВКонтакте» Ксения Хорошая рассказала о необычном жителе села Сторожевка Татищевского района.

Гражданка написала, что мужчина является цыганом по национальности, он ходит в компании со сворой беспризорных собак.

По ее мнению, сельчанин ест своих четвероногих друзей, об этом знают окружающие, но боятся с ним связываться.

Местная жительница призывает прийти к необычному гражданину толпой, зайти на его территорию и заснять все, что там увидят, чтобы придать делу огласку. Двое таких желающих уже найдены.

Запись в соцсети уже посмотрели несколько сотен человек.

ИСТОЧНИК KP.RU