В Сторожевке замечен цыган-собакоед
Вчера, 30 октября, в паблике «Фонд помощи бездомным животным Верность-Саратов» пользовательница соцсети «ВКонтакте» Ксения Хорошая рассказала о необычном жителе села Сторожевка Татищевского района.
Гражданка написала, что мужчина является цыганом по национальности, он ходит в компании со сворой беспризорных собак.
По ее мнению, сельчанин ест своих четвероногих друзей, об этом знают окружающие, но боятся с ним связываться.
Местная жительница призывает прийти к необычному гражданину толпой, зайти на его территорию и заснять все, что там увидят, чтобы придать делу огласку. Двое таких желающих уже найдены.
Запись в соцсети уже посмотрели несколько сотен человек.
ИСТОЧНИК KP.RU