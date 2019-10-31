Под Саратовом учреждение культуры задолжало своим работникам 205 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 11:17 2019-10-31T11:17:48+03:00

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Прокуратура Воскресенского района выявила нарушения исполнения трудового законодательства.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, установлено, что МУК «Центральная клубная система» имело задолженность по выплате заработной платы перед 33 работниками в размере 205 тыс. рублей за июнь 2019 года.

В адрес главы администрации района внесли представление, после чего граждане получили свои положенные по закону деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU