Под Саратовом учреждение культуры задолжало своим работникам 205 тыс. рублей
Права граждан восстановила прокуратура
Изменить размер текста:
Прокуратура Воскресенского района выявила нарушения исполнения трудового законодательства.
Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, установлено, что МУК «Центральная клубная система» имело задолженность по выплате заработной платы перед 33 работниками в размере 205 тыс. рублей за июнь 2019 года.
В адрес главы администрации района внесли представление, после чего граждане получили свои положенные по закону деньги.
ИСТОЧНИК KP.RU