Директора «Счастливых детей» из Балакова заподозрили в сокрытии налогов
Кондитерская фирма не заплатила 9,7 млн рублей
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В Балакове Саратовской области директора фирмы заподозрили в сокрытии налогов.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, речь идет о более чем 9,7 млн рублей.
Следствие считает, что с апреля по декабрь 2017 года директор кондитерской фирмы уклонилась от уплаты НДС. Для этого в налоговые декларации были включены заведомо ложные сведения по сделкам с фиктивными предприятиями.
По данным «КП-Саратов», фигурантом уголовного дела стала фирма ООО «Счастливые дети».
Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ региона.
Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU