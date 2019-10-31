Директора «Счастливых детей» из Балакова заподозрили в сокрытии налогов

СЕГОДНЯ 11:17 2019-10-31T11:17:45+03:00

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В Балакове Саратовской области директора фирмы заподозрили в сокрытии налогов.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, речь идет о более чем 9,7 млн рублей.

Следствие считает, что с апреля по декабрь 2017 года директор кондитерской фирмы уклонилась от уплаты НДС. Для этого в налоговые декларации были включены заведомо ложные сведения по сделкам с фиктивными предприятиями.

По данным «КП-Саратов», фигурантом уголовного дела стала фирма ООО «Счастливые дети».

Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ региона.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU