Саратовские школьники представят постановку на японском языке
Творческий театральный коллектив «Перспектива» школы-интерната для обучающихся по адаптированным образовательным программам №5 Саратова представит свою постановку на японском языке на всероссийском конкурсе художественного творчества детей, воспитанников организаций для детей-сирот «Созвездие».
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве образования Саратовской области, ребята прошли отборочный тур и поедут на финал конкурса, который пройдет с 31 октября по 5 ноября.
Участники из 28 регионов России представят танцевальные, театральные, инструментальные и вокальные номера, а также выступления в оригинальном жанре.
Напомним, коллектив также является участником фестиваля «Театральное Приволжье», инициированного полномочным представителем президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорем Комаровым.
ИСТОЧНИК KP.RU