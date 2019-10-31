Саратовские школьники представят постановку на японском языке

СЕГОДНЯ 11:14 2019-10-31T11:33:18+03:00

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Творческий театральный коллектив «Перспектива» школы-интерната для обучающихся по адаптированным образовательным программам №5 Саратова представит свою постановку на японском языке на всероссийском конкурсе художественного творчества детей, воспитанников организаций для детей-сирот «Созвездие».

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве образования Саратовской области, ребята прошли отборочный тур и поедут на финал конкурса, который пройдет с 31 октября по 5 ноября.

Участники из 28 регионов России представят танцевальные, театральные, инструментальные и вокальные номера, а также выступления в оригинальном жанре.

Напомним, коллектив также является участником фестиваля «Театральное Приволжье», инициированного полномочным представителем президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорем Комаровым.

ИСТОЧНИК KP.RU