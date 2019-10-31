Прокуратура обязала УК в Саратове починить крышу дома
Организация получила представление
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Прокуратура Саратовской области обязала УК «Новый век» починить кровлю дома №193 на Комсомольской улице в Вольске.
Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, после проверки по обращению местного жителя выяснилось, что организация не следила за вверенным ей домом.
Директор УК получил представление, после чего в порядок привели крышу, вентиляционные каналы, швы, стену фасада и оконный откос квартиры заявителя.
ИСТОЧНИК KP.RU