Прокуратура обязала УК в Саратове починить крышу дома

СЕГОДНЯ 11:09 2019-10-31T11:32:18+03:00

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Прокуратура Саратовской области обязала УК «Новый век» починить кровлю дома №193 на Комсомольской улице в Вольске.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, после проверки по обращению местного жителя выяснилось, что организация не следила за вверенным ей домом.

Директор УК получил представление, после чего в порядок привели крышу, вентиляционные каналы, швы, стену фасада и оконный откос квартиры заявителя.

ИСТОЧНИК KP.RU