Депутаты городской думы, представители общественности, эксперты и студенты обсудили развитие культурного облика Саратова

СЕГОДНЯ 11:05 2019-10-31T11:31:07+03:00

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29 октября депутаты Саратовской городской думы, ученые, эксперты, общественники и студенты Поволжского института управления имени П. А. Столыпина РАНХиГС приняли участие в дискуссионном круглом столе «Культурный облик Саратова: политические механизмы продвижения бренда».

Со вступительным словом к участникам выступил председатель Саратовской городской думы Виктор Малетин. Спикер обозначил необходимость системного подхода при создании культурного облика и развития саратовских брендов и формирования рекомендаций от экспертного и научного сообщества по этому вопросу.

Председатель правления Саратовского регионального общественного движения «Жить здесь!» Александр Ермишин задался вопросом «Что мы понимаем под культурным обликом?». Он обратил внимание на проблему понимания культурного облика, объяснив необходимостью разделять развитие бренда и комфортной среды обитания.

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Оживленную дискуссию вызвало выступление политтехнолога, руководителя Фонда развития Саратова Михаила Биюна «Стрит-арт как средство развития культурного облика Саратова». Политтехнолог поделился опытом создания стрит-арта в Саратове, приводя в пример изображение Олега Янковского на торговом центре по улице Московская. Показывая опыт уличного стрит-арта в других городах, Михаил Биюн сделал вывод, что жители города еще не готовы к таким инициативам, чем вызвал споры и обсуждения слушателей. Далее общественник рассказал о ближайших планах в этом направлении и заверил, что тематика стрит-арта в Саратове будет развиваться.

Заведующий кафедрой дизайна архитектурной среды Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю. А. Виталий Кудрявцев обозначил основные проблемы культурного брендирования города и сфокусировал свое внимание на формировании культурного облика Саратова через продуманную архитектуру.

Заместитель председателя комитета по культуре, общественным отношениям и информационной политике Саратовской областной думы Алексей Наумов в своем выступлении сделал фокус на опыте формирования культурного облика других городов России. Депутат высказался о возможностях культурной революции и сделал акцент на необходимости формировать команду компетентных профессионалов при реализации инициатив.

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Практику реализации студенческих инициатив по изменению культурного облика региона представил студент ПИУ РАНХиГС Иван Веселый: «Сейчас мы реализуем проект «Купеческий дворик» — креативное пространство, где будет воссоздана атмосфера купеческой усадьбы XIX-XX веков: растения, элементы благоустройства и антураж. Жители города получают на время реализации проекта культурно-просветительскую программу, а после завершения — новое благоустроенное пространство для культурного досуга. Проект «Купеческий дворик» стал победителем конкурса грантов от Росмолодежи и получил финансовую поддержку».

Обсуждение коснулось и актуальной проблемы зеленых насаждений в городе. Тема вырубки деревьев в городе вызвала оживленную дискуссию, и спикер городской думы Виктор Малетин призвал научное сообщество разработать карту зеленых насаждений.

В заключение круглого стола участники предложили разные концепции развития культурного облика Саратова, повышения комфортной среды для жизни, подняты вопросы финансирования. Участниками круглого стола была достигнута договоренность продолжить данный формат общественного обсуждения проблем города, а также выражена поддержка в продвижении гражданских инициатив.

ИСТОЧНИК KP.RU